BJP | జమ్ముకశ్మీర్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు.. 44 అభ్యర్థులతో తొలి జాబితా విడుదల చేసిన బీజేపీ

August 26, 2024 / 10:42 AM IST

BJP | సుమారు పదేండ్ల తర్వాత జమ్ముకశ్మీర్‌ (Jammu And Kashmir) అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు (assembly elections) జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్రానికి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని రద్దు చేసిన తర్వాత జరుగనున్న ఎన్నికలు కావడంతో బీజేపీ (BJP) సహా ప్రధాన పార్టీలన్నీ అధికారాన్ని దక్కించుకోవడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల కోసం గెలుపు గుర్రాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే బీజేపీ తాజాగా తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. 44 అభ్యర్థులతో కూడిన జాబితాను సోమవారం ఉదయం రిలీజ్‌ చేసింది.

మొత్తం 90 స్థానాలున్న జమ్ముకశ్మీర్‌ అసెంబ్లీకి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. మూడు దశల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. మొదటి దశ పోలింగ్ సెప్టెంబర్ 18న, మిగతా రెండు రౌండ్లు సెప్టెంబర్ 25, అక్టోబర్ 1న జరగనున్నాయి. ఆగస్టు 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. కాగా, తెలుగు వ్యక్తులైన రామ్‌ మాధవ్‌, కిషన్‌ రెడ్డిలను ఎన్నికల ఇన్‌చార్జిలుగా బీజేపీ ఇప్పటికే ప్రకటించింది.

BJP releases a list of 44 candidates for the upcoming Jammu & Kashmir assembly elections

Arshid Bhat to contest from Rajpora, Javed Ahmad Qadri to contest from Shopian, Mohd. Rafiq Wani to contest from Anantnag West. Adv. Syed Wazahat to contest from Anantnag, Sushri Shagun… pic.twitter.com/s7dXVe8Fdm

— ANI (@ANI) August 26, 2024