February 7, 2024 / 12:45 PM IST

Nitish Kumar | బీహార్‌ ముఖ్యమంత్రి (Bihar CM) నితీశ్‌ కుమార్‌ (Nitish Kumar) నేడు ఢిల్లీ (Delhi) పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi), హోం మంత్రి అమిత్‌ షా (Amit Shah), బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డాతో సమావేశం కానున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ సమావేశంలో బీహార్‌కు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ (special packages for Bihar) ఇవ్వాలని ప్రధాని మోదీని నితీశ్‌ డిమాండ్‌ చేసే అవకాశం ఉందని జేడీయూ వర్గాలు తెలిపాయి.

