June 19, 2024 / 10:51 AM IST

Amazon | ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌ (Online Shopping) గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ప్రస్తుతం చాలా మంది ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌కే మొగ్గు చూపుతున్నారు. తమకు కావల్సిన వస్తువులను ఈ కామర్స్‌ ప్లాట్‌ ఫామ్స్ ద్వారా ఆర్డర్‌ చేసుకుంటున్నారు. అయితే, కొన్నిసార్లు మనం ఆర్డర్‌ చేసిన ఉత్పత్తులు మిస్‌ప్లేస్‌మెంట్‌లు జరుగుతుంటాయి. ఒకటి ఆర్డర్‌ పెడితే దానికి బదులుగా మరో వస్తువు డెలివరీ అవుతుంటుంది. ఫోన్లు ఆర్డర్‌ చేస్తే బిస్కెట్లు, స్టోన్స్‌ (రాళ్లు) వంటివి పార్శిల్స్‌లో వచ్చిన ఘటనలను ఇప్పటికే అనేకం చూశాం. అయితే, తాజాగా బెంగళూరు జంటకు ఆన్‌లైన్‌ షాపింగ్‌లో షాకింగ్‌ అనుభవం ఎదురైంది.

బెంగళూరు నగరంలోని సర్జాపూర్‌ ప్రాంతంలో నివాసం ఉండే ఓ జంట ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ సంస్థ అమెజాన్‌లో ఎక్స్‌బాక్స్‌ కంట్రోలర్‌ (Xbox controller)ని ఆర్డర్‌ చేశారు. పార్శిల్‌ ఇంటికి డెలివరీ అయ్యింది. ఎంతో ఆత్రుతతో ఆ జంట పార్శిల్‌ను ఓపెన్‌ చేయగా అందులో విషపూరితమైన పాము (Live Cobra) బుసలుకొడుతూ దర్శనమిచ్చింది. దీంతో ఆ జంట ఒక్కసారిగా షాక్‌ అయ్యారు. ఆ పాము కొరియర్‌ బాక్స్‌కు వేసిన టేప్‌కు అతుక్కుని చిక్కుకుపోవడంతో వారికి పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఆ జంట ఎక్స్‌ వేదిగా షేర్‌ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

In a shocking incident, a family on Sarjapur Road received a live Spectacled Cobra with their Amazon order for an Xbox controller.

The venomous snake was fortunately stuck to packaging tape, preventing harm.#ITReel #Sarjapur #AmazonOrder #SnakeInAmazonOrder pic.twitter.com/EClaQrt1B6

— Prakash (@Prakash20202021) June 19, 2024