November 13, 2022 / 04:55 PM IST

బెంగ‌ళూర్ : ద‌క్షిణాదిలో తొలి వందేభార‌త్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఈనెల 11న ప‌ట్టాలెక్కింది. ప్రస్తుతం ఈ స్పెష‌ల్ ట్రైన్ నుంచి ఓ వీడియో నెటిజ‌న్ల‌లో దేశభ‌క్తిని ప్రేరేపిస్తోంది. ట్రైన్‌లోప‌ల వందే మాతరం ట్యూన్‌కు అనుగుణంగా బెంగ‌ళూర్ విద్యార్ధి ఫ్లూట్ ప్లే చేసిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌లవుతోంది.

Aprameya Seshadri, a 12th student from Bengaluru, playing the wonderful Vande Mataram tune on the flute! #IndianRailways #VandeBharatTrain #VandeBharat pic.twitter.com/q89cwfccIa

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) November 11, 2022