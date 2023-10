October 31, 2023 / 03:43 PM IST

Lulu Mall | బెంగళూరులోని ఓ మాల్‌ (Bengaluru Mall)లో మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఓ వ్యక్తి అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడు. మాల్‌లోని మహిళలను ఉద్దేశపూర్వకంగానే తాకుతూ (Man Inappropriately Touches Woman) కెమెరా కంటికి చిక్కాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌ కావడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఘటనపై దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.

ఆదివారం సాయంత్రం బెంగళూరులోని లులూ మాల్‌ (Lulu Mall )లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మాల్‌లోని కిక్కిరిసిన గేమ్‌ జోన్‌ ఏరియాలో 45 ఏళ్ల వ్యక్తి చేతులు ప్యాంటు జేబులో పెట్టుకుని ఎంతో హుందాగా తిరుగుతున్నాడు. ఆ రద్దీలో ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మహిళలు, యువతుల లక్ష్యంగా చేసుకొని అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించడం మొదలు పెట్టాడు. మహిళల వెనుక భాగంలో చేతులతో తడుముతూ కనిపించాడు. అయితే, సదరు మహిళలు రద్దీ కారణంగా అనుకోకుండా తగిలి ఉంటుందనుకుని అతడిని ఏమీ అనకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోసాగారు. ఇలా మాల్‌ మొత్తం కలియతిరుగుతూ.. ఒంటరిగా ఉన్న మహిళల వెనుక నుంచి సమీపంగా వచ్చి చేతులతో తడుముతూ అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించసాగాడు.

ఆ వ్యక్తిపై అక్కడే ఉన్న ఓ యువకుడికి అనుమానం వచ్చి.. అతన్ని ఫాలో అయ్యాడు. అతడు చేసే వికృత చేష్టలను తన ఫోన్‌లో రికార్డు చేసి.. సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. ఇంకేముంది క్షణాల్లో ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు సదరు వ్యక్తిపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. పోలీసులు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

The video of a young woman being sexually harassed by an elderly man at a mall in #Bengaluru went viral on social media following which the #BengaluruPolice began a probe.

The video shows the accused man deliberately touching the back of the woman at the games zone in the… pic.twitter.com/eOSf3prNR8

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) October 30, 2023