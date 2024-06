train collision | బెంగాల్‌ రైలు ప్రమాద ఘటనపై విచారం వ్యక్తం చేసిన రాష్ట్రపతి ముర్ము, ప్రధాని మోదీ

June 17, 2024 / 12:35 PM IST

train collision | పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాష్ట్రంలో సోమవారం ఉదయం ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. రెండు రైళ్లు ఢీ కొన్న (train collision) ఘటనలో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దాదాపు 30 మందికిపైగా గాయాలపాలయ్యారు. ఈ రైలు ప్రమాద ఘటనపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము (President Droupadi Murmu) విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ‘పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని డార్జిలింగ్‌లో జరిగిన రైలు ప్రమాదంలో పలువురు మరణించిన వార్త చాలా బాధ కలిగించింది. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను’ అని రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు.

President Droupadi Murmu tweets, “The news of the loss of lives due to a train accident in Darjeeling, West Bengal is deeply distressing. My thoughts and prayers are with the bereaved families. I pray for the speedy recovery of the injured and success of relief and rescue… pic.twitter.com/YudH9lPeHk

మరోవైపు రైలు ప్రమాద ఘటనపై ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ (PM Modi) సైతం విచారం వ్యక్తం చేశారు. ‘పశ్చిమ బెంగాల్‌లో జరిగిన రైలు ప్రమాదం బాధాకరం. తమ ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన వారికి సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. బాధితులకు సహాయం చేయడానికి సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి’ అని ప్రధాని మోదీ ఎక్స్‌ వేదికగా ట్వీట్‌ పెట్టారు.

“The railway accident in West Bengal is saddening. Condolences to those who lost their loved ones. I pray that the injured recover at the earliest. Spoke to officials and took stock of the situation. Rescue operations are underway to assist the affected. The Railways Minister… pic.twitter.com/fGrWJZsyiC

— ANI (@ANI) June 17, 2024