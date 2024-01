January 22, 2024 / 03:41 PM IST

బెంగళూరు: ఆటో బుక్‌ చేసిన ఆ మహిళ అనంతరం రైడ్‌ను రద్దు చేసింది. దీంతో ఆటో డ్రైవర్‌, ఆమె మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆగ్రహించిన ఆటో డ్రైవర్‌ ఆ మహిళపై దాడి చేశాడు. ఆమెను కిందకు తోసి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. (Auto Driver Assaults, Pushes Woman) ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఈ సంఘటన జరిగింది. శనివారం బెంగళూరులోని బెల్లందూరు ప్రాంతానికి చెందిన మహిళ వైట్‌ఫీల్డ్‌కు వెళ్లేందుకు యాప్‌ ద్వారా ఆటో బుక్‌ చేసింది. లగేజ్‌తో చాలాసేపు రోడ్డుపై ఎదురుచూసింది.

కాగా, ఆటో ఆ ప్రాంతానికి చేరుకునే సమయానికి రైడ్‌ను ఆ మహిళ రద్దు చేసింది. దీంతో ఈ విషయంపై ఆటో డ్రైవర్‌, ఆ మహిళ మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆటో దిగి వచ్చిన డ్రైవర్‌ ఆ మహిళను కొట్టాడు. ఆపై ఆమెను నేలపై తోసేశాడు. స్థానికులు వారి వద్దకు రావడం చూసి ఆటోలో అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.

మరోవైపు మహిళ స్నేహితురాలు ఈ విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేసింది. అలాగే ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డైన వీడియో క్లిప్‌ను షేర్‌ చేసింది. ఇది వైరల్‌ కావడంతో పోలీసుల దృష్టికి వెళ్లింది. దీంతో ఆ మహిళ నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకున్నారు. ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మహిళపై దాడి చేసి ఆమెను తోసేసి పారిపోయిన ఆటో డ్రైవర్‌ కోసం పోలీసులు వెతుకున్నారు.

Auto rickshaw driver in Bellandur (a suburb in south-east Bengaluru), was accused of assaulting a female passenger as she cancelled the ride as the driver arrived. The incident happened on Saturday. #Bengaluru #CCTV #VideoViral pic.twitter.com/dSDvVoLR8r

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) January 22, 2024