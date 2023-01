January 8, 2023 / 06:23 PM IST

న్యూఢిల్లీ : కారుచౌక‌గా ల‌భించే ట్రెడ్‌మిల్‌ను క‌నిపెట్టిన‌ వ్య‌క్తి ఇత‌డేన‌ని, ఈ ఏడాది ఇన్నోవేష‌న్ అవార్డు ఆయ‌నకే ఇవ్వాల‌ని కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హింద్ర పోస్ట్ చేసిన ఓ వీడియో నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటోంది. ఈ వీడియోలో ఓ వ్య‌క్తి ఫ్లోర్ మీద డిష్‌వాష్ లిక్విడ్ డ్రాప్స్ వేసి, ఆపై కొద్దిగా నీటిని జోడించి నేల‌ను స్లిప్ అయ్యేలా చేస్తాడు. వీడియో కొన‌సాగుతుండ‌గా ఆ స‌ర్ఫేస్‌పై ట్రెడ్‌మిల్‌పై న‌డిచిన‌ట్టు న‌డుస్తూ ఒక్క‌సారిగా వేగం పుంజుకుంటాడు.

The lowest cost treadmill in the world. And this year’s Innovation Award trophy goes to… pic.twitter.com/oMlyEPBQoy

— anand mahindra (@anandmahindra) January 7, 2023