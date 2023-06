June 5, 2023 / 04:47 PM IST

న్యూఢిల్లీ : సోష‌ల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటూ త‌ర‌చూ స్ఫూర్తిని నింపే పోస్టులు షేర్ చేసే కార్పొరేట్ దిగ్గ‌జం ఆనంద్ మ‌హీంద్ర (Anand Mahindra) తాజాగా మండే మోటివేష‌న్ పోస్ట్‌తో నెటిజ‌న్ల ముందుకొచ్చారు. నేటి మండే మోటివేష‌న‌ల్ పోస్ట్‌లో ఆనంద్ మ‌హీంద్ర మొస‌లి బారి నుంచి త్రుటిలో త‌ప్పించుకున్న జింక వీడియోను పోస్ట్ చేస్తే ఏకాగ్ర‌త ఎంత‌టి కీల‌క‌మో వెల్ల‌డించారు.

Reflexes. Keep them sharp. Mindfulness is a great virtue when starting the week. 😊 #MondayMotivation . pic.twitter.com/bZocQwThIM

— anand mahindra (@anandmahindra) June 5, 2023