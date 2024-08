August 5, 2024 / 12:40 PM IST

Kedarnath | ఉత్తరాఖండ్‌ను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్న విషయం తెలిసిందే. క్లౌడ్‌ బస్ట్‌తో రాష్ట్రంలో మెరుపు వరదలు సంభవించాయి. దీంతో రోడ్లు, వంతెనలు ఎక్కడికక్కడ కొట్టుకుపోయాయి. ఇక ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కేదార్‌నాథ్‌ (Kedarnath) సందర్శనకు వెళ్లిన యాత్రికులు ఈ వరదలకు అక్కడ చిక్కుకుపోయిన విషయం తెలిసిందే. వందలాది మంది యాత్రికులు కేదార్‌నాథ్‌ మార్గంలో చిక్కుకుపోయారు.

దీంతో రంగంలోకి దిగిన భారత వైమానిక దళం (IAF), ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు కేదార్‌నాథ్‌ లోయలో చిక్కుకుపోయిన వారిని హెలికాప్టర్ల ద్వారా సురక్షితంగా తరలిస్తున్నారు. ఎమ్‌-17, హిందుస్థాన్‌ ఏరోనాటిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ హెలికాప్టర్లు, చినూక్‌ హెలికాప్టర్లు సహాయ చర్యల్లో పాలు పంచుకుంటున్నాయి. సుమారు 133 యాత్రికులను ఐఏఎఫ్‌ దళం ఇవాళ ఉదయం రక్షించింది.

#IAF helicopters leapt into action, resuming the Rescue Operations at Kedarnath after an impatient wait due poor weather in the valley.

A total of eight NDRF personnel and a load of 800 kg have been inducted with 94 persons rescued including children and patients, today.… pic.twitter.com/M6i5NETieG

— Indian Air Force (@IAF_MCC) August 5, 2024