After Strong Tremors In Nepal And Delhi 4 3 Magnitude Earthquake Jolts Uttarakhand

నేపాల్‌లో భూపంకం.. వణికిపోయిన ఢిల్లీ, ఉత్తరాఖండ్‌

November 9, 2022 / 08:02 AM IST

న్యూఢిల్లీ: హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లోని నేపాల్‌ను వరుస భూకంపాలు వణికించాయి. దీంతో పక్కనే ఉన్న ఉత్తరాఖండ్‌, ఢిల్లీ, ఢిల్లీ రాజధాని ప్రాంతాల్లో కూడా భూమికంపించింది. బుధవారం తెల్లవారుజామున 1.57 గంటలకు నేపాల్‌లో 6.3 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం సంభవించింది. దీనిప్రభావంతో ఢిల్లీ, ఢిల్లీ రాజధాని ప్రాంతంలోని ఘజియాబాద్‌, గురుగ్రామ్‌, ఉత్తరాఖండ్‌లోని పితోరాగఢ్‌లో భూ ప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి. దీంతో గాఢ నిద్రలో ఉన్న ఢిల్లీ ప్రాంత ప్రజలు ఇండ్లలో నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు.

It’s that time when poori society neeche khadi milti hai🥰😍#earthquake #delhi — Rohan Gupta (@RohanGuptaa02) November 8, 2022

Strong tremors of earthquake were felt nearly for 10 seconds at 02.00 am. — Dr. Munish Kumar Sharma (@30Munish) November 8, 2022

I NEVER FELT SUCH STRONG EARTHQUAKE TREMORS. I LEGIT THOUGHT SOME UNNATURAL PRESENCE IS SHAKING MY BED 🙁 😮 STRONG EARTHQUAKE IN FARIDABAD AND DELHI NCR. — prathimakumar (@prathimakumar30) November 8, 2022

ఉత్తరాఖండ్‌లో 4.3 తీవ్రత

ఉత్తరాఖండ్‌లోని పితోరాగఢ్‌లో మరోసారి భూమి కంపించింది. బుధవారం ఉదయం 6.27 గంటలకు 4.3 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చిందని నేషనల్‌ సెంటర్‌ ఫర్‌ సీస్మోలజీ తెలిపింది. భూఅంతర్భాగంలో 5 కిలోమీటర్ల లోతులో ప్రకంపణలు వచ్చాయని పేర్కొన్నది. కాగా, గత పదేండ్లలో ఉత్తరాఖండ్‌లో 7 వందల సార్లు భూకంపాలు సంభవించాయని నిపుణులు తెలిపారు.

