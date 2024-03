March 15, 2024 / 01:02 PM IST

Congress leader | సార్వత్రిక ఎన్నికల వేళ పంజాబ్‌ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సీనియర్‌ నేత, ఎమ్మెల్యే డాక్టర్‌ రాజ్‌ కుమార్‌ చబ్బెవాల్‌ (Dr Raj Kumar Chabbewal) హస్తం పార్టీని వీడారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సభ్యత్వానికి, ఎమ్మెల్యే పదవికి శుక్రవారం ఉదయం రాజీనామా చేశారు.

రాజీనామా అనంతరం ఆయన ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (Aam Aadmi Party)లో చేరారు. శుక్రవారం ఉదయం పంజాబ్‌ విధాన సౌధకు వెళ్లిన రాజ్‌ కుమార్‌.. పంజాబ్‌ సీఎం భగవంత్‌ మాన్‌ సమక్షంలో పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు. కాగా, ఇటీవలే గురుప్రీత్‌ సింగ్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీని వీడి ఆప్‌తో జతకట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన చేరిన రోజుల వ్యవధిలోనే రాజ్‌కుమార్‌ కూడా ఆప్‌ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. ఈయన ఆప్‌ తరఫున హోషిపూర్‌ లోక్‌సభ స్థానాన్ని ఆశిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Punjab Congress MLA Dr Raj Kumar resigns from the primary membership of the party and also as an MLA pic.twitter.com/OjZg9k8UVl

— ANI (@ANI) March 15, 2024