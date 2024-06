June 29, 2024 / 02:01 PM IST

Rajkot airport | భారీ వర్షాలకు (heavy rainfall) దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో టెర్మినల్‌-1 వద్ద పైకప్పు కుప్పకూలిపోయిన విషయం తెలిసిందే. శుక్రవారం ఉదయం జరిగిన ఈ ఘటనలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇది మరవకముందే గుజరాత్‌ (Gujarat)లోనూ ఇలాంటి ఘటనే తాజాగా చోటు చేసుకుంది.

రాజ్‌కోట్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో (Rajkot airport)ని ఓ టెర్మినల్‌ పైకప్పు (terminal collapses) శనివారం ఉదయం కూలిపోయింది. ప్రస్తుతం గుజరాత్‌లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నారు. దీంతో ఈదురు గాలులకు ప్రయాణికుల పికప్‌, డ్రాప్‌ పాయింట్‌ వద్ద ఉన్న టెర్మినల్‌ పైఉన్న పందిరి ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. అయితే ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం సంభవించలేదు. కాగా, గుజరాత్‌లోనూ భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఐఎండీ తుఫాన్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వచ్చే ఐదు రోజుల పాటు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని వెల్లడించింది.

