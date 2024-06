Anant Weds Radhika | అనంత్‌ – రాధికల పెళ్లి వేళ.. సామూహిక వివాహాలకు ప్లాన్‌ చేసిన అంబానీ ఫ్యామిలీ

June 29, 2024 / 11:06 AM IST

Anant Weds Radhika | రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌ అంబానీ (Mukesh Ambani) చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani) – రాధికా మర్చంట్‌ (Radhika Merchant) వివాహం ప్రస్తుతం టాక్‌ఆఫ్‌ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. వీరి వివాహం జులై 12న జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఇప్పటికే ఆ ఇంట పెళ్లి హడావుడి మొదలైపోయింది. ఇక గత ఐదు నెలలుగా ప్రీ వెడ్డింగ్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పెళ్లికి పది రోజులే సమయం ఉండటంతో అంబానీ కుటుంబం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

నిరుపేద ప్రజల కోసం సామూహిక వివాహాలను (mass wedding) నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు. అనంత్‌ – రాధిక ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకల్లో భాగంగా జులై 2వ తేదీన సాయంత్రం 4:30 గంటలకు ఈ వేడుకలను నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపింది. మహారాష్ట్ర (maharashtra)లోని పాల్ఘర్‌ (Palghar)లో గల స్వామి వివేకానంద విద్యా మందిర్‌లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రకటించింది. ఈ వేడుకలకు సంబంధించిన ఓ కార్డ్ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

As part of the pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant, a mass wedding of the underprivileged has been organised at 4:30 pm on 2nd July, at Swami Vivekanand Vidyamandir in Palghar. pic.twitter.com/tRu1h5Em6g

