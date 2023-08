August 28, 2023 / 04:12 PM IST

హైద‌రాబాద్: సూర్యుడి అధ్య‌య‌నం కోసం ఆదిత్య‌-ఎల్‌1(ADITYA-L1) స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను భార‌తీయ అంత‌రిక్ష ప‌రిశోధ‌నా సంస్థ ప్ర‌యోగించ‌నున్న‌ది. సెప్టెంబ‌ర్ 2వ తేదీన ఉదయం 11.50 నిమిషాల‌కు ఆ ప్ర‌యోగం ఉంటుంద‌ని ఇవాళ ఇస్రో ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపింది. శ్రీహ‌రికోట నుంచి ఈ ప్ర‌యోగాన్ని నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. సూర్యుడిని అధ్య‌య‌నం చేసేందుకు ఇండియా తొలిసారి ఆదిత్య ఎల్‌-1 ప్ర‌యోగాన్ని చేప‌డుతోంది. సూర్యుడి-భూమి క‌క్ష్య‌లోని లగ‌రేంజ్ పాయింట్(ఎల్‌-1) వ‌ద్ద ఆ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను ఉంచుతారు. ఆ పాయింట్ భూమికి దాదాపు 1.5 మిలియ‌న్ల కిలోమీట‌ర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఎల్‌-1 పాయింట్‌లో శాటిలైట్‌ను నిల‌ప‌డం వ‌ల్ల‌.. సూర్యుడిని నిరంత‌రం చూసే అవ‌కాశం ఉంటుంద‌ని ఇస్రో ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో చెప్పింది. ఆ పాయింట్ నుంచి గ్ర‌హ‌ణ స‌మ‌యంలోనూ ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండ‌ద‌ని ఇస్రో వెల్ల‌డించింది. దీని వ‌ల్ల సూర్యుడి అధ్య‌య‌నం సులువు అవుతుంద‌ని, రియ‌ల్ టైంలో స్పేస్ వెద‌ర్‌పై క‌లిగే ప్ర‌భావాన్ని స్ట‌డీ చేయ‌వ‌చ్చు.

🚀PSLV-C57/🛰️Aditya-L1 Mission:

The launch of Aditya-L1,

the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is scheduled for

🗓️September 2, 2023, at

🕛11:50 Hrs. IST from Sriharikota.

Citizens are invited to witness the launch from the Launch View Gallery at… pic.twitter.com/bjhM5mZNrx

— ISRO (@isro) August 28, 2023