September 9, 2024 / 03:58 PM IST

AAP | హర్యానా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పొత్తుపై ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ (Aam Aadmi Party)‌, కాంగ్రెస్‌ (Congress) పార్టీల మధ్య స్పష్టత రాలేదు. ఈ క్రమంలో పొత్తుపై ఆప్‌ కీలక ప్రకటన చేస్తూ సోమవారం సాయంత్రంలోగా కాంగ్రెస్‌ నుంచి ఎలాంటి ప్రతిపాదన రాకుంటే మొత్తం 90 స్ధానాల్లో పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అనూహ్యంగా తొలి జాబితా విడుదల చేసింది. 20 మంది అభ్యర్థులతో కూడిన జాబితాను ప్రకటించింది.

Aam Aadmi Party (AAP) releases first list of 20 candidates for Haryana Assembly Elections pic.twitter.com/CBkbRtjW2z

— ANI (@ANI) September 9, 2024