Aanand Mahindra | షాకింగ్‌ వీడియో షేర్‌ చేసిన ఆనంద్‌ మహీంద్రా.. ఇది నిజమేనా? అంటూ ప్రశ్న

November 21, 2023 / 01:10 PM IST

Aanand Mahindra | సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ తనకు నచ్చిన అంశాలను నెటిజన్లతో పంచుకుంటూ ఉంటారు ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా (Anand Mahindra). వినోదాత్మక వీడియోల‌తో పాటు ఆలోచ‌న రేకెత్తించే పోస్ట్‌లు త‌రచూ షేర్ చేస్తుంటారు. కొత్త ప్రదేశాలు, స‌రికొత్త విష‌యాల‌ను ఆయ‌న సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వినూత్నంగా ఆవిష్కరిస్తుంటారు. ఆయన ఎప్పుడు ఎలాంటి వీడియో షేర్ చేసినా అది క్షణాల్లో వైరల్ అవుతుంటుంది. నెటిజన్లను కూడా విపరీతంగా ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. అంతేకాదు, అప్పుడప్పుడూ తన సందేహాలను కూడా నెటిజన్ల ముందుపెడుతుంటారు. తాజాగా మరో సరికొత్త వీడియోతో నెటిజన్లముందుకొచ్చారు. ఆ వీడియోలో ఉన్నది నిజమో.. కాదో చెప్పండంటూ నెటిజన్లను కోరారు.

‘సిమ్లా నుంచి హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల గుండా (himalayan mountain range) పాంగీ లోయ (Shimla to the Pangi Valley)కు వెళ్లే మార్గం ఇదే’ అంటూ ఓ నెటిజన్ ప్రమాదకరమైన వీడియోను నెట్టింట పోస్ట్‌ చేశారు. ఆ వీడియోను మహీంద్రా ఎక్స్‌ వేదికగా తన ఫాలోవర్లతో పంచుకున్నారు. వీడియోలో ఆ రోడ్డు చాలా ప్రమాదకరంగా (Dangerous Road) ఉంది. భూమికి కొన్ని అడుగుల ఎత్తులో కొండపై ప్రయాణం సాగించాలి. అది కూడా అనుభవజ్ఞులైన డ్రైవర్లు మాత్రమే ఆ రహదారిపై వాహనాన్ని నడపగలరు. పట్టుకోల్పోతే అంతే సంగతులు ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోవాల్సిందే. ఆ వీడియోలో రెండు బస్సులు ఒకదాని వెనుక ఒకటి ఎంతో ప్రమాదకరంగా ప్రయాణిస్తూ కనిపించాయి. అంత ప్రమాదకరంగా ఉన్న ఆ రోడ్డును చూసి ఆనంద్ మహీంద్రా ఒక్కసారిగా షాక్‌ అయ్యారు. ఇలాంటి రహదారి ఉందా..? అంటూ ప్రశ్నించారు.

‘ఇక్కడ దృశ్యాలకు ఎవరో మార్పులు చేసినట్టుగా అనిపిస్తోంది. ఇలాంటి రోడ్డు ఒకటి ఉందంటే నేను నమ్మలేకపోతున్నాను. ఇలాంటి ప్రమాదానికి ఎదురెళ్లేందుకు జనాలు సిద్ధంగా ఉంటారని నేను అనుకోను. బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌లో వినపడుతున్న మాటలు ఏంటి..? ఇది నిజమోకాదో దయచేసి ఎవరైనా చెప్పండి’ అంటూ నెటిజన్లను ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది. దీనిపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

There has to be some manipulation of the image here. I can’t imagine any road that precipitous. Or anyone putting their lives in such danger. And what’s the script saying? Someone please tell me if this is true or not… https://t.co/gjaSh6tIbl

— anand mahindra (@anandmahindra) November 21, 2023