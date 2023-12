JN.1 | 145కు చేరిన కొత్త వేరియంట్‌ జేఎన్‌.1 కేసులు

December 29, 2023 / 01:18 PM IST

JN.1 | దేశంలో కరోనా వైరస్‌ (Coronavirus) వ్యాప్తి కొనసాగుతోంది. రోజురోజుకూ కొత్త కేసుల్లో భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. ఇదే సమయంలో కరోనా సబ్‌ వేరియంట్‌ జేఎన్‌.1 (JN.1) కూడా చాపకిందనీరులా విస్తరిస్తోంది. తాజాగా డిసెంబర్‌ 28వ తేదీ వరకూ ఈ కొత్త వేరియంట్‌ కేసుల సంఖ్య దేశవ్యాప్తంగా 145కు పెరిగినట్లు సంబంధిత వర్గాలు శుక్రవారం వెల్లడించాయి.

145 కేసుల్లో అత్యధికంగా కేరళలో 41 వెలుగు చూశాయి. గుజరాత్‌లో 36, కర్ణాటకలో 34, గోవాలో 14, మహారాష్ట్రలో 9, రాజస్థాన్‌లో 4, తమిళనాడులో 4, తెలంగాణలో రెండు, ఢిల్లీలో ఒకరికి జేఎన్‌.1గా నిర్ధారణ అయ్యింది. నవంబర్‌ 21వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్‌ 18వ తేదీ వరకూ పరీక్షించిన శాంపిల్స్‌లో ఈ కేసులు వెలుగు చూసినట్లు వెల్లడించాయి.

A total of 145 cases of JN.1 variant have been reported till 28th December, these samples were collected between 21 November and 18th December 2023: Sources

— ANI (@ANI) December 29, 2023