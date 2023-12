December 19, 2023 / 01:14 PM IST

న్యూఢిల్లీ: పార్ల‌మెంట్‌(Parliament)లో స‌స్పెన్ష‌న్ల ప‌రంప‌ర కొన‌సాగుతోంది. ఇవాళ కూడా 49 మంది లోక్‌స‌భ ఎంపీల‌ను స‌స్పెండ్ చేశారు. స్మోక్ అటాక్‌పై కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ప్ర‌క‌ట‌న చేయాల‌ని విప‌క్ష స‌భ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఆందోళ‌న చేస్తున్న స‌భ్యుల్ని రోజువారిగా స‌స్పెండ్ చేస్తోంది ప్ర‌భుత్వం. సోమ‌వారం ఒక్క రోజే పార్ల‌మెంట్‌లో 79 ఎంపీల‌ను స‌స్పెండ్ చేశారు. అదే జోరులో ఇవాళ కూడా మ‌రో 49 మంది ఎంపీల‌ను స‌స్పెండ్ చేశారు. దీంతో పార్ల‌మెంట్ నుంచి శీతాకాల స‌మావేశాల్లో స‌స్పెన్ష‌న్‌కు గురైన వారి సంఖ్య మొత్తం 141కి చేరుకున్న‌ది.

#WinterSession2023 #LokSabha: Parliamentary Affairs MoS @arjunrammeghwal moves motion to suspend few more MPs from the House.@ombirlakota @LokSabhaSectt @loksabhaspeaker pic.twitter.com/ZsOAHAVzqL

— SansadTV (@sansad_tv) December 19, 2023