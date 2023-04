Foot bridge Collapse | బైశాఖి వేడుకల్లో ఘోర ప్రమాదం.. బ్రిడ్జ్‌ కూలి 40 మందికి గాయాలు

April 14, 2023 / 04:47 PM IST

Footbridge Collapse | బైశాఖి (Baisakhi ) పర్వదినం నాడు జమ్మూకశ్మీర్‌లో (Jammu and Kashmir) ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఉదమ్‌పూర్‌ (Udhampur ) జిల్లాలోని బేని సంగం (Beni Sangam)పై నిర్మించిన ఫుట్‌ బ్రిడ్జ్‌ (Footbridge) కూలి 40 మందికిపైగా గాయపడ్డారు.

పోలీసు అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బైశాఖి (Baisakhi ) పర్వదినం సందర్భంగా బేని సంగానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పోటెత్తారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ నిర్మించిన ఫుట్‌ బ్రిడ్జ్‌ (Footbridge) పైకి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వెళ్లడంతో అది ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో చిన్నారులు సహా సుమారు 40 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. పోలీసులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఘనటకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

J&K: A #footbridge collapsed during the #Baisakhi celebration at #BeniSangam in Bain village in #Udhampur's Chenani Block

Six people were injured during the incident. A #RESCUE operation is underway. #Police and other teams have reached the site#JammuKashmir #baisakhifestival pic.twitter.com/b88Ksa15nb

