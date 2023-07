Maharashtra | ప్రైవేటు బస్సులో చెలరేగిన మంటలు.. 25 మంది సజీవదహనం

July 1, 2023 / 08:06 AM IST

ముంబై: మహారాష్ట్రలోని (Maharashtra) బుల్దానాలో (Buldhana) ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. శనివారం వేకువజామున 1.30 గంటల సమయంలో బుల్దానాలోని సమృద్ధి మహామార్గ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై (Samruddhi Mahamarg Expressway) ఓ ప్రైవేటు బస్సులో (Private bus) మంటలు చెలరేగాయి. కొద్దిసేపట్లోనే బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమవడంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న 25 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. డ్రైవర్‌ సహా మరో ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలుచేపట్టారు. క్షతగాతృలను దవాఖానకు తరలించారు. వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.

ట్రావెల్స్‌ బస్సు నాగ్‌పూర్‌ నుంచి పుణె (Pune) వెళ్తుండగా.. ఒక్కసారిగా టైరు పేలడంతో అదుపు తప్పిందని బుల్దానా ఎస్పీ సునీల్‌ కడసానే (SP Sunil Kadasane) చెప్పారు. పక్కనే ఉన్న స్తంభాన్ని, ఆ తర్వాత డివైడర్‌ను ఢీకొట్టి బోల్తాపడిందని వెల్లడించారు. దీంతో బస్సులో మంటలు చెలరేగాయని, ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే లోపే 25 మంది చనిపోయారన్నారు. మృతుల్లో ముగ్గురు చిన్నారులు ఉన్నారని తెలిపారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 33 మంది ఉన్నారన్నారు. బస్సు డ్రైవర్‌ ప్రాణాలతో బయటపడిట్లు పేర్కొన్నారు.

The bus was travelling from Nagpur to Pune when it met with an accident at around 1:30 am. The driver said that the accident took place after a tyre burst, leading to flames in the bus. Later the diesel tank of the vehicle caught fire. There are 3 children among those who died… pic.twitter.com/zqnNgEpbSj

— ANI (@ANI) July 1, 2023