Lightning Strikes | అకాల వర్షంతో గుజరాత్‌ అతలాకుతలం.. పిడుగుపాటుకు 20 మంది మృతి

November 27, 2023 / 10:46 AM IST

Lightning Strikes | దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలను భారీ వర్షాలు (Heavy Rains) ముంచెత్తుతున్నాయి. తమిళనాడు, కేరళ, మహారాష్ట్ర సహా పలు చోట్లు భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం కురిసిన అకాల వర్షంతో గుజరాత్‌ (Gujarat) అతలాకుతలమైంది. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో నిన్న ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడి సుమారు 20 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

రాష్ట్ర ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్‌ సెంటర్‌ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. గుజరాత్‌లోని మొత్తం 251 తాలూకాల్లో 220 చోట్ల ఆదివారం ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడ్డాయి. అకాల వర్షానికి పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. ఇక దాహోద్‌ జిల్లాలో పిగుడుపాటుకు నలుగురు, భరూచ్‌లో ముగ్గురు, తాపిలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. అహ్మదాబాద్‌, అమ్రేలీ, సూరత్‌, సురేంద్ర నగర్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో పిడుగులు పడి 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అకాల వర్షంతో పలువురు మృతి చెందడంపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి ప్రకటిస్తూ సోషల్‌ మీడియాలో ట్వీట్‌ చేశారు.

కాగా, ఆదివారం ఉదయం 6 గంటలకు మొదలైన వర్షం 10 గంటల వ్యవధిలోనే రికార్డు స్థాయిలో 50 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. అహ్మదాబాద్‌ నగరంలో నిన్న 15 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఈశాన్య ఆరేబియా సముద్రం దానిని ఆనుకుని ఉన్న సౌరాష్ట్ర, కచ్‌ ప్రాంతాలపై తుపాను ప్రభావం కారణంగా అకాల వర్షం కురిసినట్లు భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తెలిపింది.

మరోవైపు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో సోమవారం నుంచి భారీవర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో భారీవర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. పంజాబ్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, జమ్మూకశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేసింది. సోమవారం రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వడగండ్ల వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు ఆరెంజ్‌, రెడ్‌ అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.

Orange and red colour regions (Maharashtra and Madhya Pradesh) are likley to experience light to moderate rainfall accompanied with thunderstorms, gusty winds and hailstorms during next 2-3 hours. Nowcasts are regularly being updated. pic.twitter.com/Eu0TnsJ6Jj

— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 26, 2023