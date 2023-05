May 20, 2023 / 11:33 AM IST

అమృత్‌సర్‌: పంజాబ్‌లోని (Punjab) అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో (International border) ఎగురుతున్న రెండు డ్రోన్లు భద్రతా బలగాలు కూల్చివేశాయి. శుక్రవారం రాత్రి అమృత్‌సర్‌ (Amritsar) జిల్లాలోని అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వద్ద పాకిస్థాన్‌కు చెందిన రెండు డ్రోన్లు (Pakistani drones) భారత్‌లోకి ప్రవేశించేందుకు ప్రయత్నించాయి. అయితే గుర్తించిన బీఎస్‌ఎఫ్‌ (BSF) జవాన్లు.. వాటిపై కాల్పులు జరిపి నేలకూల్చారు. వాటిలో ఒకదాంట్లో అనుమానాస్పద మత్తుపదార్థాలు ఉన్న బ్యాగ్‌ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

అమృత్‌సర్ జిల్లాలోని ఉధర్ ధరివాల్ గ్రామం నుంచి డ్రోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు బీఎస్ఎఫ్ ప్రతినిధి తెలిపారు. రెండో డ్రోన్‌కు రతన్‌ ఖుర్ద్‌ గ్రామంలో స్వాధీనం చేసుకున్నామని, దానికి 2.6 కిలోల రెండు హెరాయిన్‌ ప్యాకెట్లను గుర్తించామన్నారు.

#AlertBSF troops have brought down another drone from #Pakistan, that met with swift response from tps in #Amritsar Sector. Bag with suspected narcotics hooked with #drone has also been recovered.

Worth mentioning this is 2nd drone shot down in a night in #amritsar#BreakingNews pic.twitter.com/647RITvq6J

— BSF PUNJAB FRONTIER (@BSF_Punjab) May 19, 2023