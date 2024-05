Delhi Storm | ఢిల్లీని కుదిపేసిన దుమ్ము తుఫాను.. ఇద్దరు మృతి.. విమాన రాకపోకలకు అంతరాయం

May 11, 2024 / 09:48 AM IST

Delhi Storm | దేశరాజధాని ఢిల్లీ – ఎన్‌సీఆర్‌ ప్రాంతాన్ని శుక్రవారం దుమ్ము తుఫాను (Delhi Storm) కుదిపేసింది. ఈదురు గాలులు, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడింది. దీంతో జనజీవనం స్తంభించింది. ఈదురు గాలులకు పలు చోట్ల చెట్లు, విద్యుత్‌ స్తంభాలు నేలకూలాయి (Trees Fall). చాలా భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి (Buildings Damaged). మరోవైపు దుమ్ము తుఫాను కారణంగా చెట్లు, గోడ కూలిన ఘటనల్లో సుమారు ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. మరో 23 మంది గాయాలపాలైనట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఈ తుఫాను కారణంగా చెట్లు కూలాయంటూ 152 కాల్స్‌ వచ్చినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ తుఫాను కారణంగా చాలా ప్రాంతాల్లో విద్యుత్‌ నిలిచిపోయింది. ఉరుములు, ఈదురు గాలులకు నగరంలో ట్రాఫిక్‌కు ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. మరోవైపు విమాన రాకపోకలకు కూడా తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. విమానాశ్రయ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఢిల్లీకి రాకపోకలు సాగించే సుమారు తొమ్మిది విమానాలను జైపూర్‌కు దారి మళ్లించారు.

#WATCH | Delhi: A pandal in Rohini’s Japanese Park collapsed after gusty winds hit the National Capital & the adjoining areas, yesterday.

A change in the weather was experienced in the National Capital after Delhi and the adjoining areas experienced a duststorm last night. pic.twitter.com/hiDA52qOAy

— ANI (@ANI) May 11, 2024