May 12, 2023 / 11:48 AM IST

Wedding Dress | పెళ్లి (Marriage).. జీవితంలో ఒకేసారి వచ్చే ముఖ్యమైన అకేషన్. ఆ వేడుకను జీవితాంతం గుర్తిండిపోయేలా చేసుకోవాలని కలలు కంటుంటారు. ముఖ్యంగా వివాహ వేడుకలో ధరించే దుస్తులపై (Wedding Dress ) ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తుంటారు. ఇక వేడుకలో అందరికంటే హైలెట్‌గా నిలిచేది వధువే. అందులో సందేహమే లేదు. ఆమె ధరించిన దుస్తులు, నగలపైనే అందరి కళ్లూ ఉంటాయి. అందుకే వెడ్డింగ్‌ డ్రెస్‌, నగలను ప్రత్యేకంగా డిజైన్‌ చేయించుకుంటుంటారు. అలా ఓ ప్రముఖ ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్‌ (Fashion Designer) డిజైన్‌ చేసిన వెడ్డింగ్‌ గౌను (bridal outfit) ఇప్పుడు గిన్నిస్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌కి ( Guinness World Record) ఎక్కింది.

సాధారణంగా నగలు, చీరలు, ప్రత్యేకమైన దుస్తులు అంటే ఇష్టపడని మహిళలు ఉండరు. ప్రతి వేడుకకు అందరికంటే అందంగా రెడీ అవ్వాలని అనుకుంటుంటారు. అమ్మాయిలకు మరింత అందాన్ని తీసుకొచ్చేదీ అలంకరణే. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇటలీకి చెందిన బ్రైడల్‌ (Italian bridal shop) డిజైనర్‌ మిచెలా ఫెర్రిరో (Michela Ferriero) ఏకంగా 50 వేల క్రిస్టల్స్‌తో ప్రత్యేకంగా వెడ్డింగ్‌ గౌనును డిజైన్‌ చేశారు. ఈ గౌను డిజైన్‌ చేసేందుకు ఏకంగా 50,890 క్రిస్టల్స్‌ను వినియోగించారు. దీని తయారీకి నాలుగు నెలల సమయం పట్టినట్లు డిజైనర్‌ మిచెలా ఫెర్రిరో తెలిపారు. ఈ ప్రత్యేకమైన గౌనును ఏప్రిల్‌ 14న మిలాన్‌ (Milan )లో జరిగిన ఓ ఫ్యాషన్‌ షోలో ప్రదర్శించారు.

ప్రస్తుతం ఈ ఆకర్షణీయమైన గౌను గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ అధికారిక ట్విట్టర్ ద్వారా తెలియజేసింది. ఈ మేరకు గౌను ప్రదర్శనకు సంబంధించిన వీడియోను షేర్‌ చేసింది. గతంలో టర్కీకి చెందని డిజైనర్‌ 45,024 క్రిస్టల్‌తో వెడ్డింగ్‌ గౌనును డిజైన్ చేసి రికార్డు కెక్కారు. ఆ ప్రత్యేమైన గౌనును ఇస్తాంబుల్‌లో 2011 జనవరి 29న ప్రదర్శించారు.

New record: Most crystals on a wedding dress – 50,890 achieved by Michela Ferriero (Italy) 💎

It took over 200 hours to individually sew each Swarovsky diamond onto this amazing dress 😱 pic.twitter.com/LXys3lfp5l

— Guinness World Records (@GWR) May 10, 2023