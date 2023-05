May 20, 2023 / 01:02 PM IST

Ice Cream | ఐస్‌క్రీమ్‌ (Ice Cream).. ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు లొట్టలేసుకుని తినేస్తారు. ఇక వేసవి సమయంలో ఎండ తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు పండ్ల రసాలతోపాటు ఐస్‌క్రీమ్‌నే ఎక్కువగా తింటుంటారు. అయితే సాధారణంగా ఐస్‌క్రీమ్‌ ధర ఎంత ఉంటుంది..? రూ.10 నుంచి రూ.25 వరకు ఉంటుంది. ఇక పెద్ద పెద్ద హోటళ్లు, రెస్టరెంట్లలో రూ.100 వరకు ఉండొచ్చు. అంతకు మించి ఉండదు కద. అయితే, ఇక్కడ మనం చెప్పుకోబోతున్న ఐస్‌క్రీమ్‌ (Ice Cream) ధర మాత్రం ఏకంగా రూ.5 లక్షల పైమాటే. ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ. మీరు విన్నది నిజమే.

జపాన్‌ (Japan)కు చెందిన ఓ కంపెనీ తయారు చేసిన ఈ ఐస్‌క్రీమ్ ప్రపంచంలోనే ఖరీదైన ఐస్‌క్రీమ్‌గా కూడా రికార్డుకెక్కింది. ప్రత్యేకమైన పదార్థాలతో జపాన్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఐస్‌క్రీమ్‌ బ్రాండ్‌ సెలాటో ఈ ఐస్‌క్రీమ్‌ను తయారు చేసింది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైనదిగా రికార్డు సాధించింది. దీని ధర 8,73,400 జపాన్ యెన్‌లుగా కంపెనీ నిర్ణయించింది. అంటే భారత కరెన్సీ ప్రకారం.. అక్షరాల రూ.5.2 లక్షలన్నమాట.

ఈ ఐస్‌క్రీమ్‌లో ఉపయోగించిన వైట్‌ ట్రఫుల్‌ ( white truffle) అనే అరుదైన పదార్థాన్ని ఇటలీలోని ఆల్బా నుంచి తెప్పించినట్లు సెలాటో కంపెనీ తెలిపింది. ఈ ట్రఫుల్‌ ధర కిలోకు 2 మిలియన్‌ జపనీస్‌ యెన్‌లు (సుమారు రూ.11.9 లక్షలు) ఉంటుందని చెప్పింది. ఆల్బాలో మాత్రమే దొరికే దీని సువాసన చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని, అందువల్లనే ఈ ఐస్‌క్రీమ్‌కి అంత ధర ఉందని వెల్లడించింది. దీంతో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఐస్‌క్రీమ్‌గా ఇది గిన్నిస్‌ రికార్డు (Guinness World Record) సాధించింది. ఐస్‌క్రీమ్‌కు సంబంధించిన వీడియోను గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డు తన అధికారిక ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

New record: Most expensive ice cream – JP¥873,400 (£5,469; €6,211; $6,696) made by OMER in Japan.

The ice cream includes edible gold leaf, white truffle and natural cheeses 🍨 pic.twitter.com/kaJOACEear

— Guinness World Records (@GWR) May 18, 2023