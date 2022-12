December 31, 2022 / 05:06 PM IST

ఆక్లాండ్‌: న్యూజిలాండ్‌లో న్యూ ఇయర్‌ జోష్‌ మొదలైంది. అక్కడి ప్రజలు మన కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 4.45 గంటలకే 2023వ సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికారు. న్యూజిలాండ్‌లోని ఆక్లాండ్‌ సిటీలో ముందుగా న్యూ ఇయర్‌ సంబరాలు మొదలయ్యాయి. ఆక్లాండ్‌లో సమయం అర్ధారాత్రి 12.00 గంటలు కాగానే జనం కేరింతలతో నగరం మారుమోగింది.

సిటీ అంతటా లైట్‌ షోలతో దగదగ మెరిసింది. రంగురంగుల పటాకుల మోత మోగింది. జనం అంతా వీధుల్లోకి వచ్చి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. డప్పుచప్పుళ్ల నడుమ డ్యాన్సులు చేశారు. ఆ సంబరాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో మీరు కూడా వీక్షించవచ్చు.

#WATCH | People in New Zealand cheerfully welcome New Year 2023 amid fireworks & light show. Visuals from Auckland.#NewYear2023

(Source: Reuters) pic.twitter.com/mgy1By4mmA

— ANI (@ANI) December 31, 2022