Video Shows Out Of Control Nepal Plane Slamming Into Ground Ball Of Fire

Plane Crashe | కాఠ్‌మాండూ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో విమానం ఎలా కూలిందో చూడండి.. వైరలవుతున్న వీడియోలు

July 24, 2024 / 01:30 PM IST

Plane Crashe | నేపాల్‌ (Nepal)లో ఘోర విమాన ప్రమాదం సంభవించిన విషయం తెలిసిందే. శౌర్య ఎయిర్‌లైన్స్‌కు చెందిన విమానం టేకాఫ్‌ అవుతున్న సమయంలో అదుపుతప్పి కూలిపోయింది (Plane Crashe). రాజధాని కాఠ్‌మాండూ (Kathmandu)లోని త్రిభువన్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఉదయం 11 గంటలకు ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

19 మంది సిబ్బందితో పొఖార్‌కు బయల్దేరిన విమానం టేకాఫ్‌ అయిన క్షణాల్లోనే కూలిపోయింది. ఆ వెంటనే పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగడంతో విమానం దగ్ధమైంది. మరోవైపు ఈ దుర్ఘటనలో 18 మంది మృతి చెందగా.. పైలట్‌ 37 ఏళ్ల మనీశ్‌ షక్య ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న రెస్క్యూ టీమ్‌ వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న పైలట్‌ను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. విమానం కూలిపోయిన దృశ్యాలు కింది వీడియోల్లో చూడొచ్చు..

#BREAKING A Saurya Airlines aircraft crashes during takeoff at Tribhuvan International Airport in #Kathmandu, Nepal. The Pokhara-bound plane, carrying 19 people including the crew, met with the accident around 11 am.#NepalPlaneCrash #Nepal #planecrash pic.twitter.com/2ek90fvlEU — Mohammed Faizan Shaikh (@king7851007) July 24, 2024

WATCH :Moments before Plane crashes at the Tribhuvan International Airport in Nepal’s Kathmandu. ▪︎19 people were on board. ▪︎Highly unfortunate Incident.#Nepal pic.twitter.com/AN8SJIoGPZ — Meenakshi Meena (@leezljha) July 24, 2024

#Nepal: An aircraft belonging to a private airline company with 18 people on board crashed during take-off at Tribhuvan International Airport in #Kathmandu today. pic.twitter.com/3o4gCH1S0H — All India Radio News (@airnewsalerts) July 24, 2024

#WATCH | Plane crashes at the Tribhuvan International Airport in Nepal’s Kathmandu. Details awaited pic.twitter.com/9CudlsmFKS — ANI (@ANI) July 24, 2024

