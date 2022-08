August 26, 2022 / 09:48 AM IST

వాషింగ్ట‌న్‌: అమెరికాలోని టెక్సాస్‌లో ఉన్న డెల్లాస్‌లో భార‌తీయ మ‌హిళ‌ల‌పై జాతివివ‌క్ష దాడి జ‌రిగింది. మెక్సిక‌న్‌కు చెందిన మ‌హిళ ఓ పార్కింక్ లాట్‌లో భార‌తీయ మ‌హిళ‌ల‌పై అటాక్ చేసింది. బూతులు మాట్లాడిన ఆ మెక్సిక‌న్ మ‌హిళ .. ఇండియాకు వెళ్లిపోవాలంటూ భార‌తీయ మ‌హిళ‌ల్ని తిట్టింది. ఇండియ‌న్ల‌ను ద్వేషిస్తాని, బెట‌ర్ లైఫ్ కోస‌మే భార‌తీయులు అమెరికా వ‌స్తుంటార‌ని ఆమె అన్న‌ది. భార‌తీయుల‌పై చేయి చేసుకున్న ఆ మ‌హిళ‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆ మెక్సిక‌న్ మ‌హిళ‌ను ఎస్మ‌రాల్డో ఉప్ట‌న్‌గా గుర్తించారు. దాడికి సంబంధించిన వీడియో అమెరికాలోని ఇండియ‌న్ క‌మ్యూనిటీలో వైర‌ల్ అయ్యింది. తాను అమెరికాలో పుట్టిన‌ట్లు చెప్పిన ఆ మెక్సిక‌న్ మ‌హిళ చాలా దురుసుగా ప్ర‌వ‌ర్తించింది. నేను ఎక్క‌డ‌కు వెళ్లినా అక్క‌డ ఇండియ‌న్లు క‌నిపిస్తుంటార‌ని, ఒక‌వేళ ఇండియాలో లైఫ్ బాగా ఉంటే అప్పుడు మీరు ఇక్క‌డకి ఎందుకు వ‌చ్చిన‌ట్లు ఆమె అరించింది.

This racist attacking these innocent women is Esmi Upton of Plano, Texas. Full name: Esmeralda Armendarez-Upton, she is a realtor for California Federal Bank. She is a parishioner at Prince of Peace Catholic Church in Plano, TX.

She wants to be famous for all the wrong reasons. pic.twitter.com/psYfOQpNW0

— Johnny Akzam (@JohnnyAkzam) August 25, 2022