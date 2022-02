February 27, 2022 / 09:39 PM IST

ప్ర‌స్తుతం ఉక్రెయిన్‌లో ఎటువంటి ప‌రిస్థితులు ఉన్నాయో ప్ర‌పంచానికి తెలుసు. ప్ర‌పంచ‌మంతా ఉక్రెయిన్ వైపే చూస్తోంది. వెంట‌నే యుద్ధాన్ని ఆపేయాల‌ని ర‌ష్యాను ప్ర‌పంచ‌మంతా డిమాండ్ చేస్తున్న‌ప్ప‌టికీ.. ర‌ష్యా మాత్రం వెన‌క్కి త‌గ్గ‌డం లేదు. మ‌రోవైపు రష్యా సైనికుల దాడిలో ఉక్రెయిన్ స‌ర్వ‌నాశ‌నం అయింది. దీంతో ఉక్రెయిన్‌ను ఆదుకోవ‌డానికి ప్ర‌పంచ దేశాలు ముందుకు వ‌చ్చాయి. అమెరికా కూడా ఉక్రెయిన్‌కు భారీ విరాళం ప్ర‌క‌టించింది.

ఉక్రెయిన్‌ను ఆదుకోవాల‌నుకునేవాళ్లు.. డ‌బ్బుల రూపంలోనే కాకుండా.. క్రిప్టోక‌రెన్సీని కూడా డొనేట్ చేయొచ్చు. బిట్‌కాయిన్, ఎథీరియం, యూఎస్‌డీటీ లాంటి క్రిప్టోక‌రెన్సీల‌ను విరాళంగా ఉక్రెయిన్‌కు పంపించ‌వ‌చ్చు.

ఉక్రెయిన్‌ను డొనేట్ చేయ‌డం కోసం బిట్‌కాయిన్ కోడ్ BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P కోడ్ ఉప‌యోగించాలి. ఎథీరియం, యూఎస్‌డీటీ(ఈఆర్‌సీ 20) క్రిప్టోక‌రెన్సీలను పంపించ‌డం కోసం ETH and USDT (ERC-20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 కోడ్‌ను ఉప‌యోగించాలని ఉక్రెయిన్ ప్ర‌భుత్వం ట్వీట్ చేసింది.

అయితే.. ఉక్రెయిన్ ప్ర‌భుత్వం చేసిన ట్వీట్‌కు నెటిజ‌న్ల నుంచి భారీ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. చాలామంది బిట్‌కాయిన్స్, ఎథీరియం క్రిప్టోక‌రెన్సీల‌ను డొనేట్ చేస్తున్నారు.

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.

BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

ETH and USDT (ERC-20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

— Ukraine / Україна (@Ukraine) February 26, 2022