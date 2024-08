August 20, 2024 / 01:06 PM IST

Joe Biden | అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్‌ (Joe Biden) భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. నిండు సభలో కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. చికాగో (Chicago)లో జరిగిన డెమోక్రాటిక్‌ పార్టీ జాతీయ సదస్సులో (Democratic Convention Farewell) ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది.

పార్టీ కన్వెన్షన్‌కు బైడెన్‌ కుటుంబ సమేతంగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన వేదికపైకి రాగానే బైడెన్‌ను ఉద్దేశించి ఆయన కుమార్తె యాష్లీ బైడెన్‌ మాట్లాడుతూ.. తన తండ్రి ఆడపిల్లల పక్షపాతి అని చెప్పారు. మహిళలకు ఆయన విలువనివ్వడం, వారిని నమ్మడం తాను చూశానని తెలిపారు. కుమార్తె మాటలతో బైడెన్‌ ఒక్కసారిగా తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురై.. కంటతడి పెట్టుకున్నారు. వెంటనే పక్కకు తిరిగి కన్నీళ్లు తుడుచుకున్నారు.

Wow! Just wow!

People absolutely love Joe Biden!

Look at the incredible ovation and celebration that President Joe Biden just got at the DNC.

He is loved. pic.twitter.com/j2lP0Vt6mW

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 20, 2024