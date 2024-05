American Airlines | బలమైన ఈదురుగాలులకు కొట్టుకుపోయిన విమానం.. VIDEO

May 29, 2024 / 01:15 PM IST

American Airlines | గాలి వాన బీభత్సానికి చెట్లు, విద్యుత్‌ స్తంభాలు నేలకూలిన ఘటనలు తరచూ చూస్తూ ఉంటాం. వరద, బలమైన గాలుల ధాటికి కార్లు, బైక్‌లు వంటి వాహనాలు కొట్టుకుపోవడమూ చూస్తుంటాం. తాజాగా తీవ్రమైన పెనుగాలులకు ఓ విమానం పక్కకు జరిగింది. ఈ షాకింగ్‌ ఘటన అమెరికాలోని డల్లాస్‌ నగరంలో మంగళవారం ఉదయం చోటు చేసుకుంది.

అమెరికాలోని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో భారీ ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టించాయి. విమాన రాకపోకలు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో డల్లాస్‌ ఫోర్ట్‌ వర్త్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ (Dallas Fort Worth Airport)లో సుమారు 700 విమానాలను ఎక్కడికక్కడ నిలిపివేశారు. ఆ సమయంలో శక్తివంతమైన గాలుల కారణంగా రన్‌వేపై పార్క్‌ చేసిన అమెరికన్‌ ఎయిర్‌లైన్స్‌ (American Airlines)కు చెందిన బోయింగ్‌ 737-800 విమానం ఒక్కసారిగా పక్కకు జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

American Airlines 737-800 pushed away from its gate at DFW Airport during severe weather Tuesday morning. pic.twitter.com/ZoccA1mw7A

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 28, 2024