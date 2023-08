Viral Video | దొంగను చావబాదిన సిక్కు ఎన్నారై.. వీడియో వైరల్

August 4, 2023 / 11:06 AM IST

Viral Video | అమెరికాలోని దుకాణాల్లో దొంగతనాలు, సాయుధ దోపిడీల ఘటనలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ ఘటనలు దుకాణ యజమానులు, చిల్లర వ్యాపారులకు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అక్కడి కస్టమర్లు, సిబ్బంది, షాపు యజమానులు ఇలాంటి దాడులకు గురవుతున్నట్లు చూపించే అనేక వీడియోలు ఇప్పటికే వైరల్ అయ్యాయి కూడా. తాజాగా మరో ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

కాలిఫోర్నియా (California)లోని ఓ సిక్కు ఎన్నారై (Sikh Nri)కి చెందిన 7-ఎలెవెన్ దుకాణంలోకి (7-Eleven store) చొరబడిన ఓ వ్యక్తి దుకాణంలోని వీలైనన్ని ఎక్కువ ఉత్పత్తులను తన వెంట తెచ్చుకున్న పెద్ద చెత్త కుండీలోకి నింపుకుంటూ కనిపించాడు. అడ్డొచ్చిన దుకాణం యజమానిని కత్తితో బెదిరించే ప్రయత్నం చేశాడు. దీంతో దొంగ జోలికి వెళ్లొద్దంటూ షాపులోని మరో వ్యక్తి యజమానిని హెచ్చరించాడు. అయితే, కళ్ల ముందే తన కష్టం దొంగలపాలవడంతో భరించలేకపోయాడు. ఓ పెద్ద కర్ర తీసుకొచ్చి దొంగను చావబాదాడు. ముందుగా ఆ దొంగ (Robber)ను షాపులోని వ్యక్తి అడ్డగించి కదలకుండా కిందపడేశాడు. ఆ తర్వాత యజమాని దొంగపై కర్రతో పలుమార్లు దాడి చేసి తీవ్రంగా కొట్టసాగాడు.

ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు సిక్కు ఎన్నారై ధైర్య సాహసాలను మెచ్చుకుంటు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ‘నేను హింసకు మద్దతు ఇవ్వను. అయితే, ఈ వీడియో మాత్రం చాలా ఉన్నతంగా ఉంది’ అంటూ ఓ నెటిజన్ కామెంట్ చేశాడు. ‘అధికారులు చట్టాన్ని అమలు చేయనప్పుడు ప్రజలే చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకుంటారు’ అంటూ పేర్కొంటున్నారు.

Sikh grocery store owner was told that "there ain't nothing you can do" repeatedly and that "ayy, just let him go" as they were being robbed. The Sikhs disagreed. pic.twitter.com/ZIb5CVLMNl

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 2, 2023