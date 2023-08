Rishi Sunak | రిషి సునాక్ ఇంటిపై నల్లటి వస్త్రం కప్పి.. నిరసన వ్యక్తం చేసిన పర్యావరణకారులు

August 4, 2023 / 10:38 AM IST

Rishi Sunak | బ్రిటన్ ప్రధాని (Uk PM) రిషి సునాక్ (Rishi Sunak) ఇంటి వద్ద కొందరు పర్యావరణకారులు (Environmental Activists) ఆందోళన చేపట్టారు. ప్రధాని ఇంటిపై నల్లటి వస్త్రాన్ని (black fabric) కప్పి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను గ్రీన్ పీస్ యూకే (Greenpeace UK) సంఘం ట్విట్టర్ లో పోస్టు చేసింది.

చమురు బావుల తవ్వకాలపై రిషి ప్రభుత్వ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తూ.. ఉత్తర ఇంగ్లాండ్ లోని యార్క్ ఫైర్ లో గల సునాక్ కు చెందిన ప్రైవేటు నివాసంపై ఆందోళన కారులు నల్లటి వస్త్రాన్ని కప్పారు. మరో ఇద్దరు ఆందోళన కారులు ఇంటి ముందు ‘రిషి సునాక్ – చమురు లాభాలా.. మా భవిష్యత్తా..?’ అని నల్లటి వస్త్రంపై రాసి ఉన్న బ్యానర్ ను ప్రదర్శించారు.

రిషి సునాక్ ఈ వారం ఉత్తర సముద్రంలో చమురు, గ్యాస్ తవ్వకాలకు సంబంధించి కొత్తగా వందలాది లైసెన్స్ లకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయం పర్యావరణ వేత్తలకు ఆగ్రహం తెప్పించింది. దీంతో కొందరు గ్రీన్ పీస్ కార్యకర్తలు రిషి ఇంటి వద్దకు చేరుకొని నిరసన చేపట్టారు. నల్లటి వస్త్రంతో ఆందోళనకు దిగారు. ‘మా ప్రధాని పర్యావరణ పరిరక్షణలో ముందుండాల్సిన అవసరం ఉంది.. పర్యావరణ విధ్వంసంలో కాదు’ అంటూ వారు పేర్కొన్నారు.

NEWS FLASH: The science is clear, for a safe climate there must be NO NEW oil and gas projects. @RishiSunak you can’t be serious about approving more oil and gas?#NoNewOil #StopRosebank #Greenpeace pic.twitter.com/CDdXYaW7DJ

— Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) August 3, 2023