Ship rams bridge | నదిపై నిర్మించిన వంతెనను ఢీ కొట్టిన భారీ నౌక.. ఇద్దరు మృతి

February 22, 2024 / 01:39 PM IST

Ship rams bridge | చైనాలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. నదిపై నిర్మించిన ఓ వంతెనను భారీ రవాణా నౌక (cargo ship) ఢీ కొట్టింది (Ship rams bridge). దీంతో నౌక ఢీ కొన్న ప్రదేశంలో వంతెన విరిగి నదిలో పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు.

స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం.. గ్వాంగ్జూ నగరంలోని పెరల్‌ నదిపై ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. తెల్లవారుజామున 5 గంటల ప్రాంతంలో ఓ భారీ రవాణా నౌక ఫోషన్‌ (Foshan) నుంచి గ్వాంగ్జూ (Guangzhou) వైపు ప్రయాణిస్తోంది. ఈ క్రమంలో మార్గ మధ్యలో ఉన్న లిక్సింషా వంతెనను ( Lixinsha Bridge) బలంగా ఢీ కొట్టింది. దీంతో నౌక ఢీకొన్న ప్రదేశంలో వంతెన విరిగిపోయింది. ప్రమాదం అనంతరం నౌక వంతెన మధ్యలోనే చిక్కుకుపోయింది.

ఈ ఘటనలో ఒక బస్సు సహా ఐదు వాహనాలు నదిలో పడిపోయాయి. ఇద్దరు వ్యక్తులు చనిపోగా.. ఓ వ్యక్తి గాయపడ్డాడు. మరో ముగ్గురు నదీ ప్రవాహంలో గల్లంతయ్యారు. ప్రమాద సమయంలో వంతెనపై ట్రాఫిక్‌ తక్కువగా ఉండటంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ప్రమాదానికి కారణమైన నౌక కెప్టెన్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రమాద సమయంలో నౌకలో ఎలాంటి లోడూ లేదని తెలిసింది.

Ship rams bridge in China’s #Guangzhou, sending vehicles plunging into river

2 dead, 1 injured and 3 are reportedly missing due to the incident.#China pic.twitter.com/VJY7OEN997

— Payal Mohindra (@payal_mohindra) February 22, 2024