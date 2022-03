March 1, 2022 / 05:07 PM IST

చిన్నోడా? పెద్దోడా? వ‌స్తువు చిన్న‌దా? పెద్ద‌దా? ల‌క్ష్యం ముందు, సంక‌ల్పం ముందు ఇవ‌న్నీ బ‌లాదూర్‌. దేశ‌భ‌క్తి, స్వాభిమానం ముందు ఇవ‌న్నీ పిపీలికాలే. ర‌ష్యా ఉక్రెయిన్‌పై బాంబుల‌తో విరుచుకుప‌డుతోంది. ఈ నేప‌థ్యంలో సోష‌ల్ మీడియాలో అత్యంత ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన వీడియోలో వ‌స్తున్నాయి. మొన్న‌టికి మొన్న ఓ పసికూన ర‌ష్యా సైనికుడ్ని ఎదిరిస్తూ ఉన్న వీడియో వైల‌ర్ అయ్యింది.

తాజాగా ఇదే కోవ‌లో మ‌రో వీడియో కూడా తెగ వైర‌ల్ అవుతోంది. ఓ సాదా సీదా రైతు.. ఏకంగా ర‌ష్యాకు చెందిన ఓ మిల‌ట‌రీ ట్యాంకునే ట్రాక్ట‌ర్‌తో ఈడ్చుకెళ్తున్నాడు. ఈ ట్యాంకు వెనుక ఓ వ్య‌క్తి ప‌రిగెడుతుండ‌టం మ‌నకు క‌నిపిస్తుంది. కేవ‌లం ఏడు సెక‌న్ల వీడియో మాత్ర‌మే ఇది. ఇప్ప‌టికి దాదాపు 4.6 మిలియ‌న్ల మంది చూశార‌ట‌. ఈ వీడియోను చూస్తూ.. ఉక్రెయిన్ ప్ర‌జ‌ల ధైర్యాన్ని నెటిజ‌న్లు తెగ మెచ్చుకుంటున్నారు.

No expert, but the invasion doesn’t seem to be going particularly well.

Ukrainian tractor steals Russian APC today 👇 pic.twitter.com/exutLiJc5v

— Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) February 27, 2022