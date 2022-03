Ukraine | ఉక్రెయిన్ తుపాకులు వెతుక్కుంటున్న రష్యన్ సైనికులు.. ఎందుకంటే?

March 18, 2022 / 09:54 PM IST

ఉక్రెయిన్‌పై దాడి చేస్తున్న రష్యా దళాల మానసిక పరిస్థితి పూర్తిగా దిగజారిపోయినట్లు కొన్ని కథనాలు చెప్తున్నాయి. దాదాపు మూడు వారాలుగా ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా సేనలు దాడి చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే కొందరు రష్యన్ సైనికులు ఉక్రెయిన్ తుపాకుల కోసం వెతుకుతున్నట్లు బెలారస్‌కు చెందిన నెక్స్టా అనే వార్తాసంస్థ వెల్లడించింది.

సైనిక శిక్షణ తప్పనిసరి కావడంతో సైన్యంలో చేరిన చాలా మంది రష్యన్ సైనికులు ఉక్రెయిన్‌లో యుద్ధానికి రావలసి వచ్చింది. వాళ్లు పుతిన్‌ను ఎదిరించి వెనక్కు వెళితే తీవ్రమైన శిక్షలు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి. అందుకే వాళ్లంతా కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇంటికి ఫోన్ చేసిన ఒక రష్యన్ సైనికుడి మాటలను ఈ వార్తా సంస్థ బయటపెట్టింది.

తాము ఉపయోగించే ఏకే-74 గన్నుల్లో 5.62 తూటాలు వాడతామని, అవి కాకుండా ఉక్రెయిన్ సైనికులు ఉపయోగించే 7.62 తూటాల కోసం వెతుకుతున్నామని సదరు సైనికుడు తన కుటుంబానికి చెప్పాడు. ఆ తూటాలు దొరికితే వాటితో కాళ్లపై కాల్చుకొని యుద్ధం నుంచి బయటపడాలనేది వారి ప్లాన్ అని తెలుస్తోంది.

మరో ఆడియో టేపులో.. ‘‘వాళ్లు మాపై 14 రోజులుగా కాల్పులు జరుపుతున్నారు. మాకు చాలా భయంగా ఉంది. మేం సాధారణ పౌరులను చంపేస్తున్నాం. ఇళ్లలో చొరబడుతున్నాం. ఫుడ్ దొంగిలిస్తున్నాం’’ అని రష్యన్ సైనికులు వాపోతున్నారు.

Another intercepted conversation of the #SBU shows how demoralized and broken the invader army is: #Russian occupiers look for "#Ukrainian ammunition" to shoot themselves in the legs and go to the hospital. pic.twitter.com/jL2LJALjIm

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022