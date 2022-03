March 2, 2022 / 04:23 PM IST

రష్యా దురాక్రమణను అడ్డుకునేందుకు ప్రజలందరి చేతులకు తుపాకులు ఇస్తామని ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వోలోదిమిర్ జెలెన్‌స్కీ చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల మంచి కన్నా చెడే ఎక్కువ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు, జైల్లో ఖైదీలను కూడా విడిపించి, వారికి కూడా గన్నులు అందిస్తామని జెలెన్‌స్కీ చెప్పారు.

అన్నట్లుగానే రష్యాతో పోరాడటం కోసం ఖైదీల చేతులకు తుపాకులు అందించారు. దీంతో ఉక్రెయిన్‌లో భయంకరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని ఒక వ్యక్తి వెల్లడించాడు. ఈ మేరకు ఒక సెల్ఫీ వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు. ‘‘అందరి దగ్గరా మిలటరీ గ్రేడ్ ఆయుధాలు ఉండటం వల్ల పరిస్థితి చేతులు దాటిపోతోంది. అత్యాచారాలు, హత్యలు, రాబరీలు, గ్యాంగ్‌వార్‌లు ఇవే కీవ్ నిండా కనిపిస్తున్నాయి’’ అని ఆ వ్యక్తి చెప్పాడు.

అమెరికాకు చెందిన సదరు వ్యక్తి ఈ వీడియోను షేర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే కొందరు నెటిజన్లు ఇదంతా బూటకమని, పుతిన్ మద్దతుదారులు ఈ వీడియోలను షేర్ చేస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నారు. తాను అలా చెప్పలేదని, రష్యా మద్దతు దారులు తన మాటలను వక్రీకరించారని ఆ వీడియోలోని వ్యక్తి చెప్పినట్లు ఒక యూట్యూబ్ వీడియోను కూడా కొందరు సాక్ష్యంగా చూపుతున్నారు.

ఏదేమైనా సామాన్యులకు శక్తిమంతమైన ఆయుధాలు అందించడం, ఖైదీల చేతులకు కూడా ఆయుధాలివ్వడం సరైన నిర్ణయం కాదని కొందరు జెలెన్‌స్కీని తప్పుబడుతున్నారు. కీవ్‌లో రష్యా దళాలు ప్రవేశించడానికి ముందే ఆ నగరంలో గన్ వార్‌లు జరిగిన దృశ్యాలను కూడా కొందరు షేర్ చేస్తున్నారు. ఇవి కచ్చితంగా గ్యాంగ్ వార్‌లే అని అంటున్నారు.

MUST WATCH: American on the ground in Kiev reports rapes, murders, and looting after the government hands out military weapons to criminals.

"The Zelensky regime has gone insane." https://t.co/BYTPIXkdes

— Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) March 2, 2022