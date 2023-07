New York | వడగళ్ల వర్షంతో విమానానికి రంధ్రం.. అత్యవసర ల్యాండింగ్

July 26, 2023 / 11:33 AM IST

New York | ఇటలీలోని మిలాన్ (Milan) నుంచి అమెరికా లోని న్యూయార్క్ (New York) జేఎఫ్ కే (JFK) ఎయిర్ పోర్టుకు బయల్దేరిన విమానం టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే రోమ్ (Rome) లో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అయ్యింది. న్యూయార్క్ పోస్ట్ నివేదిక ప్రకారం..

డెల్టా ఎయిర్ లైన్స్ కు చెందిన 185 నంబర్ విమానం 215 మంది ప్రయాణికులతో మిలాన్ నుంచి బయల్దేరింది. అయితే విమానం గాల్లోకి ఎగిరిన సమయంలో అనుకూలంగానే ఉన్న వాతావరణం.. ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా ప్రతికూలంగా మారిపోయింది. విమానం గాల్లోకి ఎగిరిన 15 నిమిషాల్లోనే వడగళ్లు, పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షం కురవడం మొదలు పెట్టింది. ఆ వడగళ్లు విమానం ముక్కు, రెక్కలు పై పడ్డాయి. దీంతో అవి పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. విమానం ముక్కుకు ఏకంగా పెద్దపాటి రంధ్రం పడింది. అప్రమత్తమైన పైలట్లు విమానాన్ని రోమ్ కు మల్లించి అత్యవసరంగా ల్యాండ్ చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి.

Delta Boeing 767-300 (N189DN) flight #DL185 from Milan to New York JFK encountered hailstorms and severe turbulence after takeoff from Milan Malpensa Airport. The crew decided to divert to Rome Fiumicino. The aircraft received damage to its wings, engines, and radome. pic.twitter.com/2Se7hFpOtS

— Sαƈԋιɳ Kυɱαɾ ʋҽɾɱα (@Imsachin_kv) July 25, 2023