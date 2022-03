టార్గెట్ మూన్‌.. ఆర్టెమిస్ రెఢీ

March 18, 2022 / 03:31 PM IST

టెక్సాస్‌: అమెరికా అంత‌రిక్ష సంస్థ నాసా కొత్త ప్రాజెక్టు వివ‌రాల‌ను వెల్ల‌డించింది. చంద్రుడిపై ప్ర‌యోగించ‌నున్న ఆర్టెమిస్ రాకెట్‌కు చెందిన అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. స్పేస్ లాంచ్ సిస్ట‌మ్‌కు చెందిన రాకెట్‌ను .. ఫ్లోరిడాలోని కెన్న‌డీ స్పేస్ సెంట‌ర్‌లో లాంచ్‌ప్యాడ్‌కు తీసుకువ‌చ్చారు. ఆ రాకెట్ ద్వారా తొలుత‌ వ్యోమ‌గాములులేని క్యాప్సూల్‌ను చంద్రుడి మీద‌కు పంప‌నున్నారు. ఒక‌వేళ అన్నీ అనుకూలిస్తే మ‌రికొన్ని నెల‌ల్లో ఆర్టెమిస్ రాకెట్ నింగికి ఎగ‌ర‌నున్న‌ది. ఎస్ఎల్ఎస్ రాకెట్ల‌ను నాసా కొత్తగా డెవ‌ల‌ప్ చేస్తోంది. అయితే ఈ రాకెట్ల ద్వారా మూన్ మీద‌కు మ‌నుషుల్ని పంపాల‌నుకుంటోంది. ఈ ద‌శాబ్ధం రెండ‌వ అర్థ‌భాగంలో ఎస్ఎల్ఎస్ రాకెట్ ద్వారా వ్యోమ‌గాముల‌ను చంద్రుడి మీద‌కు పంపాల‌ని నాసా భావిస్తోంది.

The rollout of the @NASAArtemis I rocket is happening. Long-term lunar exploration is within reach. You coming?

Join our journey to the Moon: Submit your name to be flown aboard the @NASA_Orion spacecraft. https://t.co/9tS402d9VO pic.twitter.com/NJCIg4jGO7

— NASA (@NASA) March 18, 2022