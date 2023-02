February 3, 2023 / 02:10 PM IST

న్యూఢిల్లీ : మైక్రోసాఫ్ట్ స‌హ వ్య‌వ‌స్ధాప‌కుడు, బిలియ‌నీర్ బిల్ గేట్స్ రోటీ చేసేందుకు ప్ర‌య‌త్నించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది. అమెరిక‌న్ సెల‌బ్రిటీ చెఫ్ ఇట‌న్ బెన‌త్‌తో క‌లిసి బిల్ గేట్స్ రోటీ త‌యారు చేసేందుకు ట్రై చేయ‌డం ఈ వీడియోలో క‌నిపిస్తుంది. ఈ వీడియోను ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేసిన ఇట‌న్ తానూ బిల్‌గేట్స్ క‌లిసి ఇండియ‌న్ రోటీని త‌యారు చేశామ‌ని రాసుకొచ్చారు.

.@BillGates and I had a blast making Indian Roti together. I just got back from Bihar, India where I met wheat farmers whose yields have been increased thanks to new early sowing technologies and women from "Didi Ki Rasoi" canteens who shared their expertise in making Roti. pic.twitter.com/CAb86CgjR3

— Eitan Bernath (@EitanBernath) February 2, 2023