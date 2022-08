కారు తెరవడం కోసం.. చేతిలో చిప్ పెట్టించుకున్నాడు!

August 23, 2022 / 01:52 PM IST

ప్రస్తుత మోడ్రన్ యుగంలో ఏం చెయ్యాలన్నా రిమోట్ కంట్రోలింగ్ వచ్చేసింది. కార్లను కూడా రిమోట్‌తో అన్‌లాక్ చేసేవారు. కానీ టెక్నాలజీ మరింత అభివృద్ధి చెందింది. దాంతో మొబైల్‌తోనే కార్ల తాళం తీయడం, దాని ఇంజిన్ స్టార్ట్ చెయ్యడం జరిగిపోతోంది. ముఖ్యంగా టెస్లా కార్లలో ఈ ఫీచర్ చాలా మందికి తెగనచ్చేసింది. ఇలా అన్‌లాక్ చెయ్యడానికి కొన్ని చిప్‌లు ఉపయోగపడతాయి. అలాంటి చిప్‌ను ఏకంగా చేతిలో పెట్టించేసుకున్నాడో కారు డ్రైవర్.

అతను కొత్తగా కొన్న టెస్లా కారు లాక్‌ ఓపెన్ చెయ్యడానికి వివోకీ ఎపెక్స్ చిప్ ఉంటే చాలు. దాన్ని ఏ వస్తువులోనో ఇంప్లాంట్ చేయించడం ఎందుకనుకున్నాడో ఏమోగానీ.. ఆ చిప్‌ను తన చేతిలోనే పెట్టించేసుకున్నాడు బ్రాండన్ డలాలీ అనే వ్యక్తి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో కూడా పంచుకున్నాడు. ‘‘నా ఫోన్ కీ సమస్యలను నా చేతుల్లోకే తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నా. టెస్లా కీ చింప్ ఇంప్లాంట్ చేయించుకున్నా’’ అనే క్యాప్షన్‌తో అతను వీడియో పోస్టు చేశాడు.

చిప్ పెట్టిన తర్వాత కారు తాళం తీసేందుకు సెన్సార్ల వద్ద అతని చేతిని ఉంచితే చాలు.. టక్కున లాక్ ఓపెన్ అయిపోతోంది. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు.. బ్రాండన్‌ను పొగడాలో, తిట్టాలో తెలియక తికమక పడిపోతున్నారు.

@elonmusk

Finally decided to take my phone key issues in to my own hands… literally. Tesla key chip implant. pic.twitter.com/RVK8ZaePoI

— Brandon Dalaly (@BrandonDalaly) August 16, 2022