Aeroplane | విమానం 700 అడుగుల ఎత్తులో ఉండగా.. ఎమర్జెన్సీ డోర్‌ తెరచిన వ్యక్తి.. పలువురికి గాయాలు

May 26, 2023 / 04:12 PM IST

Aeroplane | మరో మూడు నిమిషాల్లో విమానం (Aeroplane) ల్యాండ్‌ అవుతుందనంగా.. ఓ ప్రయాణికుడు ఎమర్జెన్సీ డోర్‌ (emergency door) తెరచి అందరినీ భయాందోళనకు గురి చేశాడు. ఏషియానా ఎయిర్‌లైన్స్‌ విమానంలో (Asiana Airlines flight ) ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

యోన్‌హాప్ వార్తా సంస్థ (Yonhap news agency) తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. విమానం దక్షిణ కొరియా (South Korea) లోని జెజు ద్వీపం (Jeju Island ) నుంచి డేగూ (Daegu )కు బయలు దేరింది. విమానం భూమికి 700 అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తోంది. మరో మూడు నిమిషాల్లో డేగూ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్‌ కావాల్సి ఉంది. అంతలో ఊహించని ఘటన చోటు చేసుకుంది. విమానం ఎమర్జెన్సీ డోర్‌ వద్ద కూర్చున్న 30 ఏళ్ల వ్యక్తి ఒక్కసారిగా ఆ డోర్‌ ఓపెన్‌ చేశాడు. దాన్ని రెండు నిమిషాల పాటూ తెరిచే ఉంచాడు. ఆ సమయంలో విమానంలో 194 మంది ప్రయాణికులు సహా సిబ్బందితో కలిసి మొత్తం 200 మంది ఉన్నారు.

ఈ ఘటనలో కొందరు ప్రయాణికులకు స్వల్ప గాయాలైనట్లు యోన్‌హాప్‌ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. శ్వాసకోస సమస్యతో ఇబ్బంది పడినట్లు తెలిపింది. తొమ్మిది మంది ప్రయాణికుల్ని ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు పేర్కొంది. అయితే, విమానం డేగూ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ల్యాండ్‌ అయిన తర్వాత ఘటనకు పాల్పడిన వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విమానం ఎమర్జెన్సీ డోర్‌ తెరిచిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

Asiana Airlines plane's door opens right before landing at Daegu Airport #DaeguAirport #SouthKorea #BREAKING pic.twitter.com/am4X9mQk6V

Man arrested after opening door as plane prepared to land in South Korea, 9 people taken to hospital pic.twitter.com/auWDv1Z6au

— Pranjal Mishra 🇮🇳 (@Pranjal_Writes) May 26, 2023