April 24, 2023 / 08:28 AM IST

New Zealand Earthquake | న్యూజిలాండ్‌లో (New Zealand) భారీ భూకంపం (Earthquake) సంభవించింది. సోమవారం ఉదయం కెర్మాడెక్ దీవుల రీజియన్‌లో (Kermadec Islands) భూమి కంపించింది. రిక్టర్‌స్కేలుపై దీనితీవ్రత 7.3గా నమోదైంది. భూఅంతర్భాగంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో ప్రకంపణలు వచ్చినట్లు యునైటెడ్ స్టేట్స్ జియోలాజికల్ సర్వే (USGS) వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా పసిఫిక్‌ సునామీ హెచ్చరికల కేంద్రం సునామీ (Tsunami) వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది. గత నెలలో కూడా కెర్మాడెక్‌ దీవుల్లో 7.1 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చింది.

కాగా, ఈ భూకంపంతో న్యూజిలాండ్‌కు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని ఆ దేశ నేషనల్‌ ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఏజెన్సీ తెలిపింది. అయినప్పటికీ ప్రజలు సముద్ర తీర ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించింది. కెర్మాడెక్‌ దీవుల్లో తరచూ భూకంపాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఈ దీవులు భౌగోళికంగా పసిఫిక్‌, ఆస్ట్రేలియన్‌ టెక్టోనిక్‌ ప్లేట్ల మద్య జరుగుతున్న తాకిడి నుంచి పైకివచ్చిన శిఖరంపై ఏర్పడ్డాయి. దీంతో ఈ రీజియన్‌లో భూకంపాలు సాధరణంగా మారిపోయాయి.

An earthquake of magnitude 7.2 occurred at 06:11 am IST near Kermadec Islands, New Zealand: National Center for Seismology pic.twitter.com/G9Ojap5akb

— ANI (@ANI) April 24, 2023