G-7 Uummit | హిరోషిమాలో G-7 శిఖరాగ్ర సమావేశాలు.. వివిధ దేశాల అధినేతలకు జపాన్‌ ప్రధాని ఘన స్వాగతం

May 19, 2023 / 01:46 PM IST

హిరోషిమా: తూర్పు ఆసియా దేశమైన జపాన్‌లోని హిరోషిమా నగరంలో G-7 (Group of Seven) దేశాల శిఖరాగ్ర సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ్టి నుంచి 21 మే వరకు మూడు రోజులపాటు ఈ సమావేశాలు జరుగనున్నాయి. G-7 సభ్య దేశాలైన కెనడా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, జపాన్, యూకే, యూఎస్‌లకు చెందిన అధినేతలు ఈ సమావేశాలకు హాజరయ్యారు.

జపాన్‌ ప్రధాని ఫుమియో కిషిడా ఆహ్వానం మేరకు భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ కూడా ఈ G-7 దేశాల సమావేశాల కోసం హిరోషిమాకు వెళ్లారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సందర్భంగా అణుబాంబు దాడికి గురైన హిరోషిమాలోని హిరోషిమా పీస్‌ మెమోరియల్‌ పార్క్‌ దగ్గర వివిధ నేతలు పుష్పాంజలి ఘటించి నివాళులు అర్పించారు. ఈ సమావేశాల్లో G-7 దేశాల అధినేతలు ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా యుద్ధం చేస్తుండటాన్ని తీవ్రంగా ఖండించడంతోపాటు ఉక్రెయిన్‌కు తమ మద్దతును కొనసాగించే అవకాశం ఉంది.

ఈ G-7 దేశాల శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ఈసారి జపాన్‌ అధ్యక్షత వహిస్తున్నది. ఈ సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ ఆహారం, ఎరువులు, ఇంధన భద్రత సహా ప్రపంచ సవాళ్లపై ప్రసంగించనున్నారు. అదేవిధంగా ఈ సమావేశాలకు హాజరయ్యే అధినేతల్లో కొందరితో ప్రధాని ద్వైపాక్షిక సమావేశాలు కూడా నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం.

#WATCH | G7 leaders pose for ‘family photo’ at Hiroshima Peace Memorial Park in Japan, after laying wreaths here. #G7HiroshimaSummit pic.twitter.com/ySc43nzlWc — ANI (@ANI) May 19, 2023

#WATCH | G7 leaders lay wreaths at Hiroshima Peace Memorial Park in Japan.#G7HiroshimaSummit pic.twitter.com/KWC78ecZRq — ANI (@ANI) May 19, 2023

#WATCH | US President Joe Biden arrives at the Hiroshima Peace Memorial Park in Japan. Japanese Prime Minister Fumio Kishida welcomes him and other G7 leaders. #G7HiroshimaSummit pic.twitter.com/aE4DN8vqhF — ANI (@ANI) May 19, 2023

#WATCH | UK Prime Minister Rishi Sunak visits the Hiroshima Peace Memorial Park in Japan. Japanese Prime Minister Fumio Kishida welcomes him and other G7 leaders.#G7HiroshimaSummit pic.twitter.com/2wIcR82LlS — ANI (@ANI) May 19, 2023

#WATCH | French President Emmanuel Macron arrives at the Hiroshima Peace Memorial Park in Japan. Japanese Prime Minister Fumio Kishida welcomes him and other G7 leaders.#G7HiroshimaSummit pic.twitter.com/oVTjQuyCl8 — ANI (@ANI) May 19, 2023