November 16, 2023 / 03:37 PM IST

Israel – Hamas War | హమాస్‌ (Hamas)ను అంతం చేయడమే లక్ష్యంగా గాజా స్ట్రిప్‌పై ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం (Israeli Defence Force) విరుచుపడుతోంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా గాజా లోని అత్యంత పెద్ద ఆసుపత్రి (Gaza Hospital) ఆల్‌-షిఫా (Al-Shifa Hospital)లోకి ప్రవేశించింది. ఆ ఆసుపత్రిలో హమాస్‌ కమాండ్‌ సెంటర్‌ ఉన్నట్లు ఐడీఎఫ్‌ ఆరోపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో అక్కడ ఉగ్రవాదుల కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆసుపత్రిలోకి ప్రవేశించిన ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం అక్కడ తనిఖీలు చేపట్టింది. ఈ తనిఖీల్లో ఆసుపత్రిలోని ఎంఆర్‌ఐ యూనిట్‌ (MRI Unit)లో పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు బయటపడ్డాయి. అందుకు సంబంధించిన వీడియోని ఐడీఎఫ్‌ తమ అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేసింది.

Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital’s MRI building: pic.twitter.com/5qssP8z1XQ

— Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023