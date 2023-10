Israel-Hamas War | రాకెట్‌ ప్రయోగానికి ముందు, ఆ తర్వాత.. గాజా ఆసుపత్రి ఇలా.. VIDEO

October 18, 2023 / 01:44 PM IST

Israel-Hamas War | ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్‌ మధ్య నెలకొన్న యుద్ధం (Israel-Hamas War) తీవ్రరూపం దాల్చింది. మంగళవారం సెంట్రల్‌ గాజాలోని ఓ ఆసుపత్రిపై (Gaza Hospital) జరిగిన దాడిలో కనీసం 500 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. తాజా ఘటనపై రెండు దేశాలూ పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. ఆసుపత్రిపై ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యమే వైమానికి దాడికి పాల్పడిందంటూ హమాస్‌ ఆరోపిస్తుండగా.. ఇస్లామిక్‌ జిహాద్‌ రాకెట్‌ మిస్‌ ఫైర్‌ అయి ఆసుపత్రిపై పడటంతో ఈ దారుణం చోటు చేసుకుందంటూ ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యం.. పాలస్తీనా తీవ్రవాదులను నిందించింది.

ఈ మేరకు ప్రమాదానికి ముందు.. ఆ తర్వాత ఆసుపత్రి ఆవరణకు సంబంధించిన వీడియోను ఐడీఎఫ్‌ తాజాగా ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేసింది. ‘ఇస్లామిక్ జిహాద్ ఉగ్రవాద సంస్థ విఫలమైన రాకెట్ ప్రయోగం గాజా నగరంలోని అల్ అహ్లీ ఆసుపత్రిని తాకింది. ఈ రాకెట్ ప్రయోగానికి ముందు ఆ తరువాత ఆసుపత్రి చుట్టుపక్కల ప్రాంతం’ అని ఐడీఎఫ్‌ రాసుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.

IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf

— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023