October 18, 2023 / 12:18 PM IST

Israel-Hamas War | ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్‌ మధ్య నెలకొన్ని యుద్ధం (Israel-Hamas War) తీవ్రరూపం దాల్చింది. మంగళవారం సెంట్రల్‌ గాజాలోని ఓ ఆసుపత్రిపై (Gaza Hospital) జరిగిన దాడిలో కనీసం 500 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. తాజా ఘటనపై రెండు దేశాలూ పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాయి. ఆసుపత్రిపై ఇజ్రాయెల్‌ సైన్యమే వైమానికి దాడికి పాల్పడిందంటూ హమాస్‌ ఆరోపిస్తుండగా.. హమాస్‌ మిలిటెంట్లు పేల్చిన రాకెట్‌ మిస్‌ ఫైర్‌ అయి ఆసుపత్రిపై పడటంతో ఈ దారుణం చోటు చేసుకుందంటూ ఇజ్రాయెల్‌ విమర్శిస్తోంది.

హమాస్‌ ఆరోపణలు ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని బెంజిమిన్‌ నెతన్యాహు (Benjamin Netanyahu) ఖండించారు. అది ఉగ్రవాదుల పనే అని మండిపడ్డారు. గాజాలోని అనాగరిక ఉగ్ర మూకలే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాయని ఆరోపించారు. ఈ దాడిలో ఇజ్రాయెల్‌ డిఫెన్స్‌ ఫోర్స్‌కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని అన్నారు. ఇదే విషయంపై ఇజ్రాయెల్‌ ఆర్మీ అధికార ప్రతినిధి డేనియల్‌ హగారి (Daniel Hagari ) కూడా స్పందించారు. ఆసుపత్రిపై తమ బలగాలు దాడులు చేయలేదని తేల్చిచెప్పారు. గాజా ఆసుపత్రి ఘటనకు కారణమైన రాకెట్ తమది కాదని స్పష్టం చేశారు. హమాస్ మిలిటెంట్లు పేల్చిన రాకెట్ పొరపాటున ఆసుపత్రిపై పడి ఉంటుందని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు పేలుడు ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను ఐడీఎఫ్‌ తన అధికారిక ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్టు చేసింది.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap

— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023