October 8, 2023 / 02:03 PM IST

జెరూస‌లెం : ఇజ్రాయెల్‌, పాల‌స్తీనా ఉగ్ర సంస్ధ హ‌మాస్‌ల (Hamas Attack) మ‌ధ్య భీక‌ర దాడులు కొన‌సాగుతుండ‌గా హ‌మాస్ ఫైట‌ర్లు ఓ జ‌ర్మ‌న్ మ‌హిళ‌ను న‌గ్నంగా ఇజ్రాయెల్ వీధుల్లో ఊరేగించిన వీడియో క‌ల‌క‌లం రేపుతోంది.

మ‌హిళను న‌గ్నంగా ఊరేగించిన హ‌మాస్ ఉగ్ర‌మూక‌లు ఆమెపై ఉమ్మి వేయ‌డం ఈ వీడియోలో క‌నిపిస్తుంది. హ‌మాస్ ఈ వీడియోలో ఉన్న మ‌హిళ ఇజ్రాయెలీ మ‌హిళా సైనికురాల‌ని పేర్కొన‌గా వీడియోలో ఉన్న‌ది త‌న సోద‌రి, జ‌ర్మ‌న్ మ‌హిళ‌, టాటూ ఆర్టిస్ట్ ష‌ని లౌక్ అని అది లౌక్ అనే మ‌హిళ ట్వీట్ చేసింది.

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.

She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information pic.twitter.com/LDcPsjGHP8

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2023