March 4, 2022 / 07:52 AM IST

హైదరాబాద్‌: ఉక్రెయిన్‌పై రష్యన్‌ సైన్యాలు విరుచుకుపడుతున్నాయి. దేశంలోని కీలక నగరాలను స్వాధీనం చేసుకున్న రష్యా.. ఎనర్హోదర్‌ నగరంలో ఉన్న యూరప్‌లోనే అతిపెద్ద అణు విద్యుత్తు కేందమైన జపోరిజియా (Zaporizhzhia)పై దాడిచేసింది. దీంతో అణువిద్యుత్‌ కేంద్రంలో మంటలు చెలరేగాయని, పెద్ద ఎత్తున పొగలు వస్తున్నాయని ఉక్రెయిన్‌ విదేశాంగ మంత్రి దిమిత్రో కులేబా చెప్పారు.

యూరప్‌ ఖండంలోనే అతిపెద్ద అణువిద్యుత్తు కేంద్రం జపోరిజియా ఎన్​పీపీపై రష్యా బలగాలు దాడిచేశాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఒకవేళ అది పేలినట్లయితే.. చెర్నోబిల్ పేలుడు కంటే పది రెట్లు భారీ నష్టం ఉంటుందని కులేబా ట్విటర్‌ ద్వారా తెలిపారు.

#WATCH | Adviser to the Head of the Office of President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy tweets a video of "Zaporizhzhia NPP under fire…" #RussiaUkraine pic.twitter.com/R564tmQ4vs

రష్యా దళాలు పవర్‌ ప్లాంట్‌ను చుట్టుముట్టాయని, బిల్డింగ్‌పై అన్నివైపుల నుంచి బుల్లెట్ల వర్షం కురిపించారని, దీంతో అందులో మంటలు చెరలేగాయన్నారు. రష్యా వెంటనే కాల్పుల విరమణ ప్రకటించాలని, ఫైర్‌ ఫైటర్లను సెక్యూరిటీ జోన్‌లోకి అనుమతించాలని సూచించారు.

Ukraine Foreign Affairs Minister Dmytro Kuleba says, "Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broken out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chernobyl!" pic.twitter.com/e2eC0vkqQj

— ANI (@ANI) March 4, 2022